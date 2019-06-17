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أمير قطر يعزي في وفاة مرسي

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أمير قطر يعزي في وفاة مرسي
Reuters Zoubeir Souissi
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه في وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، والذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم الاثنين.

وكتب آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، أن الرئيس المصري الأسبق توفي اليوم الاثنين إثر نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" في المحكمة العسكرية داخل معهد أمناء الشرطة في القاهرة.

وأوضحت النيابة المصرية أن مرسي، البالغ من العمر 67 عاما، فارق الحياة داخل قفص الاتهام مغشيا عليه، ونقل للمستشفى على الفور.

وانتخب مرسي، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، رئيسا لمصر في 24 يونيو 2012، وعزله الجيش يوم 3 يوليو 2013.

المصدر: RT

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