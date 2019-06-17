 
مباشر
عاجل
"الإخوان المسلمون": وفاة محمد مرسي جريمة قتل متعمدة

النيابة المصرية تتوجه رفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد وفاته

أخبار العالم العربي

النيابة المصرية تتوجه رفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد وفاته
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m006

توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، الذي توفي بعد إصابته بإغماء.

إقرأ المزيد
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمة
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمة

ومن المقرر يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. إطلاق نار في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية