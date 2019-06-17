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"الإخوان المسلمون": وفاة محمد مرسي جريمة قتل متعمدة

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

أخبار العالم العربي

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
عنصر من قوات الأمن المصرية
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أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصريتان، حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، داخل المحكمة اليوم الاثنين.

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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمة
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمة

وكان التلفزيون المصري قد أعلن، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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