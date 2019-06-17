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سجن رجل الأعمال الجزائري علي حداد 6 أشهر

أخبار العالم العربي

سجن رجل الأعمال الجزائري علي حداد 6 أشهر
علي حداد
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أصدرت محكمة جزائرية اليوم الاثنين حكما بالسجن 6 أشهر بحق رجل الأعمال علي حداد، المقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

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كما أمرت المحكمة بسحب جواز سفر حداد، لإدانته بالتزوير واستخدام تصريح مزور.

وتم توقيف رجل الأعمال الجزائري خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اثناء محاولته الهروب برا نحو تونس عبر أحد المعابر الحدودية بوثائق مزوّرة.

ويملك علي حداد عددا من الشركات، إلى جانب مجمع إعلامي يضم جريدة "وقت الجزائر" الناطقة بالعربية و"le temp d’algerie" الناطقة بالفرنسية وأيضا قناة "دزاير تي في" و"دزاير نيوز" التي تم الإعلان عن غلقها بسبب أزمة مالية.

المصدر: د ب أ

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