صورة قديمة للرئيس السوري بشار الأسد تشعل مواقع التواصل
RT
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة قديمة نشرتها صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيسبوك" صورة للرئيس بشار الأسد، خلال مرحلة الدراسة بالثانوية العامة.
Reuters
وتظهر الصورة بطاقة اكتتاب في امتحانات الشهادة الثانوية ويرجع تاريخ إصدارها لعام 1982، وأرفقت الصفحة الصورة بالتمنيات بالنجاح والتوفيق للطلاب الذين يؤدون الامتحانات خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أدى صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الرئيس حافظ الأسد الراحل في دمشق.
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