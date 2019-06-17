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صورة قديمة للرئيس السوري بشار الأسد تشعل مواقع التواصل

أخبار العالم العربي

صورة قديمة للرئيس السوري بشار الأسد تشعل مواقع التواصل
RT
الرئيس السوري بشار الأسد
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة قديمة نشرتها صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيسبوك" صورة للرئيس بشار الأسد، خلال مرحلة الدراسة بالثانوية العامة.

صورة قديمة للرئيس السوري بشار الأسد تشعل مواقع التواصل
Reuters

وتظهر الصورة بطاقة اكتتاب في امتحانات الشهادة الثانوية ويرجع تاريخ إصدارها لعام 1982، وأرفقت الصفحة الصورة بالتمنيات بالنجاح والتوفيق للطلاب الذين يؤدون الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

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صورة نادرة للرئيس السوري بشار الأسد

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أدى صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الرئيس حافظ الأسد الراحل في دمشق.

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