صورة نادرة للرئيس السوري بشار الأسد

نشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورة قديمة للرئيس بشار الأسد خلال تقدمه لامتحانات الثانوية العامة.

ونشرت الرئاسة السورية صورة لطاقة امتحانات الشهادة الثانوية للأسد تعود لعام 1982، ارفقتها بتعليق"تمنت" للطلاب الذين يقدمون امتحانات الإعدادية والثانوية "التوفيق والنجاح".

Reuters

وتقدم هذا العام ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات الشهادات العامة بزيادة ما يقارب 48 ألف طالب وطالبة عن السنة الماضية.

صفحة رئاسة الجمهورية السورية"فيسبوك"+ موقع وزارة التربية والتعليم السورية