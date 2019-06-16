أويحيى يمثل أمام القضاء مجددا بسبب شركة "فولكسفاغن"!

مثل رئيس الحكومة الجزائري السابق، أحمد أويحيى، اليوم أمام محكمة في العاصمة الجزائرية لسماع أقواله في قضايا فساد تورط فيها ممثل شركة "فولكسفاغن" في الجزائر.

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وقالت القناة الرسمية الجزائرية، إن محكمة أخرى استمعت إلى أقوال مدير مجمع "سوفاك" لتجميع سيارات علامة "فولكسفاغن"، مراد عولمي، إلى جانب 52 مسؤولا كبيرا آخر.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة النهار أن وزير المالية السابق، كريم جودي، غادر المحكمة العليا نهار اليوم بعد الاستماع إلى أقواله، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية.

وشغل جودي منصب وزير المالية في حكومة أويحيى من يونيو 2007 إلى مايو 2014، قبل أن يستقيل لدواع صحية.

وتأتي جلسات الاستماع اليوم بعد قرار المحكمة العليا إيداع كل من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، السجن الاحتياطي.

يذكر أنه إلى جانب الشخصيات السياسية، أودعت العدالة الجزائرية أيضا رجلي الأعمال البارزين، علي حداد ومحيي الدين طحكوت وعائلته السجن الاحتياطي.

المصدر: وكالات