أنقرة تتهم الجيش السوري باستهداف نقطة مراقبة لها في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن هجوما استهدف نقطة مراقبة لها في إدلب انطلاقا من منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية، وخلف أضرارا مادية دون تسجيل ضحايا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن القوات التركية ردت فورا على الهجوم الذي استخدمت فيه قذائف الهاون بأسلحة ثقيلة، كما أبلغت موسكو بالحادثة.

ولم تحدد وزارة الدفاع مكان نقطة المراقبة التي تعرضت للهجوم، لكنها قالت إن الهجوم "المتعمد" شن من منطقة "تل بزام".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الخميس عن استهداف نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد، محملة السلطات السورية المسؤولية عن الحادث.

وأرسل الجيش التركي يوم السبت تعزيزات إلى نقطة مراقبته الـ10 في المنطقة التي تعرضت للاستهداف.

وتقول أنقرة إن نشرها للتعزيزات في نقاط المراقبة يهدف إلى متابعة تطبيق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة.

المصدر: وكالات