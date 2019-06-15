"فتح" تدعو لإضراب شامل وتصعيد المقاومة يومي انعقاد ورشة البحرين

دعت حركة "فتح"، مساء السبت، إلى إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية يوم 25 يونيو، احتجاجا على انعقاد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين.

وقالت "فتح"، في بيان أصدرته عقب اجتماع لأمناء سر أقاليم الحركة في الضفة الغربية: "تواصل الإدارة الأمريكية ومعها الاحتلال الصهيوني وأعداء شعبنا الفلسطيني حالة العداء والاستهداف على طريق إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وشرعنة الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية".

وشددت "فتح" على وحدة موقفها مع منظمة التحرير الفلسطيني الرافض لكل من "صفقة القرن" وورشة العمل في البحرين.

ودعت الحركة "إلى الإضراب العام والشامل الذي يشمل جميع مناحي الحياة وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ25 يونيو 2019 رفضا واستنكارا لورشة المنامة التي تستهدف جوهر القضية الفلسطينية".

بيان هام صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح pic.twitter.com/gpBcxdbaXk — حركة فتح (@fatehorg) 15 июня 2019 г.

وأكدت الحركة "على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين في كافة نقاط التماس والشوارع الالتفافية يوم الأربعاء الموافق لـ26 من الشهر ذاته"، وهو اليوم الثاني من مؤتمر البحرين.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، في تصريح صحفي، إن هناك فعاليات ستشارك فيها كل القوى الوطنية والشعب الفلسطيني يوم 24 الشهر الجاري قبل مؤتمر المنامة بيوم، فيما سيكون في يوم 25 يونيو إضراب شامل.

وذكر أن هذه الفعاليات تأتي لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني للاحتلال والعالم والمجتمعين في المنامة"، موضحا: "مفادها أن هذا الاجتماع عار وخيانة وطعن في ظهر شعبنا وخيانة للعهدة العمرية".

وشدد محيسن على أنه "آن الأوان ليكون هناك جهد عربي لإنهاء الاحتلال"، داعيا إلى تحالف عربي لتحرير فلسطين.

المصدر: RT + وكالات