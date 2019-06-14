قضت محكمة بريطانية على إحدى المشاركات في قتل الطالبة المصرية مريم مصطفى بالسجن لمدة 8 أشهر فقط.

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وقضت محكمة نوتنجهام البريطانية بالسجن 8 أشهر لمتهمة من أصل 6 فتيات يتهمن في قضية مقتل المراهقة المصرية مريم مصطفى، وذلك بحسبما نشرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة إلى أن المتهمة القاصر ستقضي العقوبة في دار لرعاية الأحداث.

وأصيبت مريم مصطفى البالغة 18 عاما بسكتة دماغية بعد فترة وجيزة من الاعتداء عليها بالضرب بوحشية، على يد فتيات في محطة للحافلات بـ"نوتنجهام" في بريطانيا العام الماضي.

وتوفيت مريم بعد شهر، ولم توجه تهم القتل الخطأ للمشتبه بهن لأن المحققين لم يتمكنوا من إثبات صلتهن بالاعتداء على الشابة المصرية.

واعترفت الفتيات الست بارتكاب جريمة الاعتداء على المراهقة المصرية، ومن المقرر أن يحكم على 3 فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 عاما، خلال الشهر الجاري.

المصدر: وكالات