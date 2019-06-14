علاء مبارك ينشر فيديو لوالده قبل بطولة الأمم الإفريقية

نشر علاء نجل الرئيس الأسبق المصري حسني مبارك اليوم الجمعة، مقطع فيديو قبيل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الأسبوع القادم.

ووثق الفيديو اللحظات التي كرم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائد المنتخب المصري وقتها حسن شحاته عقب الفوز بكأس أمم إفريقيا عام 2006.

وحظي الفيديو بردود فعل واسعة لدى متابعي علاء مبارك، وكتب أحد المغردين: "أيام المجد والفخر والرخاء والعزة والبطولات.. زمن القادة والقيادة والرخاء.. زمن الرئيس مبارك".

وعلق آخر:" الله الله الله على الفيديو تسلم إيدك أستاذ علاء.. صباح الفل والحماس والفرحة اللي بجد صباحك خير ومساءك.. منور يا جميل".

وكتب أحد المتابعين أيضا: " تسلم يا أستاذ علاء.. الرئيس مبارك سيظل في قلوبنا.. جزء من تاريخ أم الدنيا".

وتوجت مصر عام 2006 ببطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على ساحل العاج في المباراة النهائية بالقاهرة بركلات الترجيح، ليصبح المنتخب المصر الأكثر تتويجا باللقب (خمس مرات).

المصدر: RT