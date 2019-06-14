عبد المهدي يؤكد لبومبيو سعي العراق للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سعي العراق إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان، بأنه تلقى اليوم الجمعة اتصالا من بومبيو، موضحا أنه "جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وذكر البيان أن بومبيو "أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والإقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، إضافة إلى استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، حسب البيان، "أهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للإرهاب".

كما جدد عبد المهدي "موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة"، مشيرا في هذا السياق إلى "اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد مؤخرا حول هذا الملف، الذي يحظى بأهمية بالغة ويمس أمن ومصالح دول المنطقة وأوروبا والعالم".

ومنذ تصعيد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، تولى العراق جهود وساطة قال إنها تسعى لتهدئة الأمور بين الطرفين ومنع نشوب أي مواجهة عسكرية بينهما، وأجرى بهذا الهدف اتصالات مكثفة مع مسؤولين من كل من واشنطن وطهران.

لكن التوتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني زاد من جديد على خلفية استهداف ناقلتي نفط، فجر أمس الخميس، في مياه خليج عمان، بينما وصفته إيران بالمشبوه، حملت الحكومة الأمريكية الجمهورية الإسلامية المسؤولية عن هذا الهجوم، لكن دون تقديم أي أدلة حتى الآن.

المصد: RT