أعلنت قوى الأمن اللبنانية، العثور على مواطنة عراقية في منطقة بعلبك شرق لبنان، بعدما ادعى زوجها بأن "مجهولا خطفها" الشهر الماضي لدى وصولها إلى الأراضي اللبنانية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إن "شعبة المعلومات كثفت جهودها الاستعلامية لكشف مصير المفقودة، إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين العراقيين بفقدان زوجته المدعوة "أ. ع." مواليد عام 1985، لافتا إلى أنها غادرت العراق في 22 مايو الفائت متوجهة إلى بيروت، والاشتباه بخطفها من قبل مجهول بعدما فقد الاتصال بها".

وأضافت قوى الأمن، أنه "نتيجة للتحريات الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود المواطنة العراقية في منطقة بعلبك، محافظة البقاع، وبالتحقيق معها، اعترفت بعدم تعرضها للخطف، وأنها غادرت العراق هربا من زوجها".

وقد أفرجت القوى الأمنية اللبنانية عن المواطنة العراقية، ومن المنتظر أن يتم ترحيلها إلى العراق في وقت لاحق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام