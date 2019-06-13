اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة لن يتحول إلى حرب، لكنه شدد على أن المملكة حليفة لواشنطن وتقف كتفا إلى كتف معها.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، مساء اليوم الخميس: "أعتقد أن الجميع يحاول تفادي الحرب، ربما باستثناء إيران. نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لجعل إيران تقوم بما هو صائب، والتأكيد لها بوضوح أن تصرفاتها غير مقبولة".

وأضاف الجبير، ردا على سؤال من المذيع حول ما إذا كانت السعودية تنوي الانضمام إلى الولايات المتحدة حال تحركها عسكريا ضد الجمهورية الإسلامية: "إننا حلفاء مع الولايات المتحدة ووقفنا دائما كتفا إلى كتف مع بعضنا البعض، لكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ أي عمل عسكري، أعتبر أنها تريد ضمان وجود إجراءات رادعة في منطقة الخليج لمنع العدوان من قبل إيران".

وشدد الوزير السعودي على أن "التصعد الحالي خطير للغاية"، موضحا: "أكدنا بوضوح للإيرانيين من خلال توجيه رسائل إليهم، وهو أيضا ما قامت به الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، أن لا أحد يريد الحرب وعلى الإيرانيين ألا يقعوا فيها، لكننا أكدنا أيضا عبر رسائلنا أننا سندافع عن مصالحنا ولن نسمح لإيران بارتكاب أي عدوان ضدنا، لكننا نريد تفادي الحرب بأي ثمن لأن الجميع سيخسر حال اندلاعها".

المصدر: CNN