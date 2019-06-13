أعلنت السعودية أنها تتفق مع الولايات المتحدة بأن إيران تقف وراء استهداف ناقلتي النفط في مضيق هرمز، وذكرت أنها تبحث معها الخطوات التي يمكن اتخاذها ردا على هذا التطور.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، مساء الخميس، تعليقا على موقف السعودية من تحميل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم: "لا أسباب لعدم اتفاقنا مع وزير الخارجية الأمريكي. إننا متفقون معه".

وأضاف الجبير: "لدى إيران تاريخ طويل للقيام بمثل هذه التصرفات. لقد رأيناهم يهاجمون ناقلات النفط سابقا، ويطلقون الصواريخ على السعودية من خلال الحوثيين، الذين هاجموا أيضا محطتي ضخ نفط في السعودية، كما رأينا كيف يزودون الحوثيين بالصواريخ البالستية، وتم إطلاق أكثر من 225 منها على المدن السعودية".

وردا على سؤال حول الأدلة التي تتوفر لدى السعودية لإثبات مسؤولية إيران عن الهجوم، أشار الجبير إلى قناعته بأن التحقيقات ستستمر وسيتم الكشف عنها لاحقا للعالم.

وتابع، تعليقا على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السعودية ردا على هذه التطورات: "إننا نتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا بما في ذلك الولايات المتحدة، حول الخطوات التي يجب اتخاذها، ومن المهم جدا أن يوجه العالم رسالة قوية إلى إيران مفادها أن تصرفاتها العدوانية وهجماتها على السفن التجارية وتزويدها التنظيمات الإرهابية مثل الحوثيين وحزب الله بالصواريخ غير مقبولة".

وأفادت تقارير إعلامية متعددة في وقت سابق من اليوم باستهداف ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه خليج عمان، ما أدى لغرق السفينة الأولى، فيما أعلنت إيران إنقاذ 44 شخصا من طاقميهما ونقلهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد.

المصدر: CNN + وكالات