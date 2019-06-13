الكويت تعلن موقفها من"مؤتمر البحرين"

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أنه من المبكر الحديث عن مشاركة الكويت من عدمها في المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية والمزمع عقده في المنامة.

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كلام الجار الله، جاء على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الروسية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني، ويعد التصريح الأول للكويت بشأن مشاركتها في هذا المؤتمر.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق، أن مصر والأردن والغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور "مؤتمر البحرين"، فيما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما فيه، تأكيدا على تمسكهما بالموقف الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بداية هذا الأسبوع بأن تل أبيب لم تتلق بعد دعوة رسمية من واشنطن لحضور "ورشة العمل" الاقتصادية في البحرين.

ومن المتوقع أن تركز الخطة، التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "صفقة القرن"، على حث الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.

من جهتها، دعت "منظمة التحرير الفلسطينية" مؤخرا، الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي للعدول عن قرارها.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته.

المصدر: وكالات