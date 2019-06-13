الرئيس اللبناني: يناشد بريطانيا وفرنسا بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

ناشد الرئيس اللبناني، ميشال عون، بريطانيا وفرنسا المساعدة على عودة اللاجئين السوريين في أراضي بلاده، الى وطنهم، بعدما أصبح أغلب سوريا آمنا.

وأثناء استقباله، اليون الخميس، الأميرة صوفي هيلين ريس جونس، زوجة الأمير إدوارد (أصغر أبناء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية)، أشار عون إلى أن عدد النازحين السوريين في بلاده بلغ مليونا ونصف المليون، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان لبنان نفسه 4 ملايين ونصف مليون نسمة.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس عون تمنى أن تساعد بريطانيا ودول أخرى لبنان كي يتمكن من مواجهة أعباء هذه المشكلة.

وبحسب البيان، فقد تناول الرئيس عون قضية النازحين السوريين أيضا خلال لقاء جمعه في قصر بعبدا، الخميس، مع رئيس مقاطعة الألب- الكوت دازور الفرنسية، رينو موسولييه. وردا على سؤال حول تعثر إعادة النازحين إلى سوريا، لفت الرئيس اللبناني إلى أنه لا يجوز انتظار الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول، وبالتالي على الدول التجاوب مع رغبة لبنان في عودة هؤلاء النازحين.

المصدر: موقع الرئاسة اللبنانية