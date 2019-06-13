 
مباشر

التحالف العربي: دمرنا أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: دمرنا أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي
Reuters
المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lze8

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الخميس، أنه دمر أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

إقرأ المزيد
"المسيرة": التحالف العربي ينفذ غارتين جويتين على صنعاء

وأضاف التحالف في بيان أن الأهداف التي دمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع.

وأكد أن عملية الاستهداف التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار في البيان ذاته إلى أن التحالف استهدف في العملية، خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين.

وشدد التحالف العربي على أن "القيادات الحوثية لن تفلت من العقاب" حسب تعبيره.

وكان تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، قد أفاد بأن غارات جوية للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية استهدفت يوم الخميس، منطقة بشمال العاصمة اليمنية صنعاء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كاتدرائية شهيرة ببرشلونة تحصل على تصريح بناء بعد 137 عاما