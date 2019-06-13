التحالف العربي: دمرنا أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الخميس، أنه دمر أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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وأضاف التحالف في بيان أن الأهداف التي دمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع.

وأكد أن عملية الاستهداف التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار في البيان ذاته إلى أن التحالف استهدف في العملية، خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين.

وشدد التحالف العربي على أن "القيادات الحوثية لن تفلت من العقاب" حسب تعبيره.

وكان تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، قد أفاد بأن غارات جوية للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية استهدفت يوم الخميس، منطقة بشمال العاصمة اليمنية صنعاء.

المصدر: وكالات