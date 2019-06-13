"المسيرة": التحالف العربي ينفذ غارتين جويتين على صنعاء

استهدفت غارات جوية للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، يوم الخميس، منطقة بشمال العاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما أفاد به تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية.

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وفيما ذكر تلفزيون "المسيرة" أن التحالف نفذ غارتين جويتين على العاصمة، لم يرد تأكيد فوري من التحالف حول الضربات، بحسب "رويترز".

وكان الحوثيون أعلنوا يوم أمس الأربعاء، استهداف مطار أبها السعودي الدولي بصاروخ كروز، فيما أكد التحالف العربي إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع، بأن استهداف مطار أبها "يأتي في إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع على العدوان والحصار وإغلاق المطارات منذ 5 سنوات".

بدوره، أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية".

المصدر: "رويترز"