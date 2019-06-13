الجزائر.. إيداع رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال السجن الاحتياطي

أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، اليوم الخميس، بإيداع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت.

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ومثل عبد المالك سلال اليوم أمام قاضي التحقيق بتهمة التورط في قضايا فساد، فيما قال موقع صحيفة "النهار" أن سلال متهم بقضايا ثقيلة تتعلق بـ "منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة"، إلى جانب تهم أخرى.

وكان قاضي التحقيق أودع يوم أمس رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس الاحتياطي في سجن الحراش، وأمر بوضع وزير النقل، عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، عقب الاستماع لأقوالهما.

وقالت صحيفة الشروق إن 7 وزراء آخرين سيمثلون اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا، وهم ووزير النقل الأسبق عمار تو، وبوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، وكريم جودي وزير المالية السابق، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، وعمار غول وزير النقل ووزير الأشغال العمومية الأسبق.

كما سيمثل أيضا كل من عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة الأسبق، ووالي الجزائر سابقا عبد القادر زوخ، ووالي مدينة البيض محمد جمال خنفار.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية.