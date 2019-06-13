سقوط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق ومصرع قائدها

أعلنت مصادر متطابقة أن طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس سقطت بعد إقلاعها من الكلية الجوية في مدينة مصراتة وتحطمت في ضواحي المدينة.

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وذكرت مواقع إخبارية محلية أن الطائرة تعرضت لخلل فني بعد إقلاعها، وأنها تحطمت إثر فشل محاولة قائدها الهبوط بها في منطقة الدافنية الواقعة على بعد 20 كيلومترا غربي مصراتة، ولقي الطيار مصرعه.

ورجحت مصادر أن تكون الطائرة التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية قد أقلعت في طلعة تدريبية، مشيرة إلى أنها تحطمت قرب طريق عام في منطقة الدافنية.

وقد نفت مواقع إخبارية تابعة لمدينة مصراتة الأنباء التي تحدثت عن إسقاط الجيش الوطني لطائرة تابعة لحكومة الوفاق، مشيرة إلى أن طائرة حربية أقلعت من الكلية الجوية في مدينة مصراتة صباح اليوم ونفذت غارتين على مواقع قوات حفتر، بالتزامن مع ما وصفه بـ"الهجوم البري الذي تقوده غرفة بركان الغضب منذ ساعات الصباح الأولى".

وتابع الموقع الإخباري قائلا إن الطائرة الحربية سقطت في منطقة الدافنية التي تبعد 200 كيلو كمتر عن طرابلس، نتيجة خلل فني قبل وصولها إلى قاعدتها ما أدى إلى مصرع قائدها.

المصدر: RT