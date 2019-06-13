 
مباشر
عاجل
قفزة في أسعار النفط بعد أنباء استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء

أخبار العالم العربي

مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء
Reuters
عناصر من الشرطة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzas

اختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، بحسب ما أفادت به مصادر قبلية وشهود عيان في واقعتين منفصلتين.

إقرأ المزيد
الأمن المصري يحبط هجوما إرهابيا على الشرطة شمالي سيناء
الأمن المصري يحبط هجوما إرهابيا على الشرطة شمالي سيناء

ونشر الناشط المصري، عبد القادر مبارك، اليوم الخميس على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" تفاصيل الواقعتين، مطالبا السلطات المختصة بسرعة التحرك لإنقاذ المختطفين.

وقال مبارك إن مجموعة من العناصر الإرهابية دخلت منطقة الملاحات شمال قرية المزار حوالى الساعة الثانية ظهرا واختطفوا 4 عمال واستولوا على سيارتين ثم هربوا باتجاه الجنوب. 

وأضاف أنه وفي حوالى التاسعة مساء، قام أكثر من 20 عنصرا إرهابيا بنصب كمين ما بين منطقتي سبيكة والمزار على الطريق الدولي، وأوقفوا السيارات المارة وقاموا بتفتيشها ثم اختطفوا أكثر من 10 أشخاص وهربوا نحو المنطقة الصحراوية.

وأشار مبارك إلى توفر معلومات حول وصول عناصر جديدة من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المنطقة لقيادة العمليات الإرهابية، بينهم قيادات أجنبية.

مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناءأحد المحاميين المختطفين

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول.. قريبا أول ديسكو "حلال" في السعودية