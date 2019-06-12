أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم للتحالف العربي بقيدة السعودية الذي يحارب الحوثيين في اليمن.

وأشار ترامب في رسالة حول تواجد قوات الجيش الأمريكي في الخارج وجهها إلى الكونغرس أمس الثلاثاء، إلى أن "القوات المسلحة الأمريكية، في دور غير قتالي، واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن"، موضحا أن "القوات الأمريكية موجودة في السعودية من أجل هذه المهمة".

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وشددت الرسالة على أن "هذا الدعم لا يقحم القوات الأمريكية في القتال ضد الحوثيين، وذلك وفقا لقانون صلاحيات الحرب" العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس.

وكان ترامب قد استخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

المصدر: وكالات