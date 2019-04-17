ترامب يحبط قرارا للكونغرس ينهي الدور الأمريكي في حرب اليمن

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق النقض الفيتو، قرارا للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

إقرأ المزيد

واعتبر ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو، أن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وهذا الفيتو هو الثاني لترامب هذا العام إذ استخدم الرئيس الأمريكي الشهر الماضي حق النقض ضد قرار للكونغرس بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب على الحدود مع المكسيك.

وأسفرت الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في اليمن، بين التحالف بقيادة السعودية والمسلحين الحوثيين عن مقتل الآلاف، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات