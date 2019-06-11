أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحث مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وذكرت الوكالة القطرية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قطر، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى حول اللقاء.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستعرض مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. #قناpic.twitter.com/UO8tgCZ6cn — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 11, 2019

المصدر: قنا