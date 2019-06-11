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وزير خارجية عمان يبحث في قطر "مواضيع ذات اهتمام مشترك"

أخبار العالم العربي

وزير خارجية عمان يبحث في قطر
قنا
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أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحث مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وذكرت الوكالة القطرية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قطر، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى حول اللقاء.

المصدر: قنا

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