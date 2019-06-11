يجري في الوقت الراهن، بحث ترتيب لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في دوشنبه.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، للصحفيين قبيل زيارة الرئيس بوتين لكل من قرغيزستان وطاجكستان: "نحن نبحث الموضوع، ويجري التشاور حوله، ولكن لم يتم تنسيقه بالكامل حتى الآن".

وخلال هذه الجولة، سيشارك بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وفي القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا التي ستعقد في دوشنبه يوم 15 يونيو الجاري.

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وتأسس مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، يوم 5 أكتوبر من عام 1992 بمبادرة من رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف.

وتضم المنظمة 24 دولة هي: روسيا، الصين، أفغانستان، أذربيجان، قطر، مصر، الهند، إيران، إسرائيل، كازاخستان، قرغيزستان، منغوليا، باكستان، طاجكستان تركيا، أوزبكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام، العراق، البحرين، كمبوديا.

والمنظمة – هي منتدى للحوار والتشاور حول القضايا الأمنية في آسيا، والغرض منها هو تعزيز التعاون من خلال صياغة تدابير الثقة المتعددة الأطراف بهدف تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا.

المصدر: وكالات