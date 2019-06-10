 
مباشر

السفير الروسي في الدوحة: الشيخ تميم بن حمد سيزور روسيا في الخريف

أخبار العالم العربي

السفير الروسي في الدوحة: الشيخ تميم بن حمد سيزور روسيا في الخريف
Reuters
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyxt

قال السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستعد لزيارة روسيا في خريف هذا العام.

وامتدح السفير مستوى العلاقات الحالي بين الدولتين، وقال في كلمته بمناسبة الاحتفال بـ "يوم روسيا": "تؤكد كثافة زيارات الدولة، على مدى قوة العلاقات بين بلدينا. ويجري التحضير لزيارة أمير قطر لروسيا، المقررة في خريف عام 2019".

إقرأ المزيد
الإعلان عن زيارة مرتقبة للشيخ تميم إلى واشنطن
الإعلان عن زيارة مرتقبة للشيخ تميم إلى واشنطن

 وأشار السفير الروسي في الدوحة، إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار روسيا مرتين في العام الماضي والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين، وحضر خلال إحداهما فعالية أثناء كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 التي نظمتها روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محال مغلقة ومتاريس بالشوارع.. جولة في الخرطوم في ثاني أيام العصيان المدني