قال السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستعد لزيارة روسيا في خريف هذا العام.

وامتدح السفير مستوى العلاقات الحالي بين الدولتين، وقال في كلمته بمناسبة الاحتفال بـ "يوم روسيا": "تؤكد كثافة زيارات الدولة، على مدى قوة العلاقات بين بلدينا. ويجري التحضير لزيارة أمير قطر لروسيا، المقررة في خريف عام 2019".

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وأشار السفير الروسي في الدوحة، إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار روسيا مرتين في العام الماضي والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين، وحضر خلال إحداهما فعالية أثناء كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 التي نظمتها روسيا.

المصدر: نوفوستي