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معايدة أردنية ملكية: "كم أنا محظوظة بقربك"

أخبار العالم العربي

معايدة أردنية ملكية:
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عايدت ملكة الأردن رانيا العبد الله بكلمات مؤثرة نابعة من شغاف القلب، زوجها الملك عبد الله الثاني في الذكرى العشرين لجلوسه على العرش.

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ونشرت في حسابها عبر "إنستغرام" صورة تجمعها به أرفقتها بمعايدة خاصة جاء فيها: "كم أنا محظوظة بقربك. شكراً على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه... سيدي... كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج". 

الصورة المعبّرة التي تختزل عمق العلاقة الصلبة للزوجين، حازت تفاعلا فور نشرها، إذ ظهرت الملكة رانيا ممسكة يد الملك عبد الله وابتسامة الرضا على محياها.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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