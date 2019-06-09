قوبلت تغريدة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بشأن وجود عمالة سعودية في لبنان برد سعودي قاس، حيث رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد واصفا باسيل بـ"العبقري جدا".

وكان باسيل قال في تغريدة على "تويتر"، اليوم، إنه "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني قبل الكل".

وأضاف: للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء. وماذا يعني أن تشعر برابطة الدم".

من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني "قبل الكل" — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) 8 июня 2019 г.

ورد الأمير السعودي على "تويتر" بالقول: "الله يحفظك نحب لبنان ونجلها وأنا قضيت سنين طفولتي الأولى فيها ودرست فيها فلها مكان في قلبي.. ولكن تصريح معالي الوزير غير موفق وهو يفترض وزير خارحية ولديه من الدبلوماسية ما يؤهله لانتقاء كلماته حتى لا تفسر.. سيما أن هناك تراكم مواقف منه لا تجعلني أحسن النية".

مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألفhttps://t.co/VjSLnKcvJ1 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 9 июня 2019 г.

وأضاف في تغريدة أخرى: "مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيون أولى ببلادهم ولا سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف".

وأعرب الأمير السعودي عن استغرابه من كلام باسيل قائلا: "لا أصدق ذلك فاللبنانيون أذكياء ويعبرون عن أنفسهم بشكل جيد.. فما بالك إذا كان وزيرا للخارجية حينها عليه أن يكون هو (مركز) لأجل أن لا يفسر كلامه أنه استهداف لجنسية.. ليس لديها عمالة في لبنان.. بل مستثمرون".

يذكر أن الوزير باسيل عادة ما يطلق تصريحات نارية تثير الجدل، ومنها بشأن الموازنة في لبنان، وإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى ديارهم بالقوة.

المصدر: RT