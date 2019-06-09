اختطاف عاملين لبنانيين في نيجيريا
Reuters AFOLABI SOTUNDE
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أكد متحدث باسم الشرطة النيجيرية، أن مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين كانا يعملان في شق طريق بولاية ريفرز الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
وقال متحدث الشرطة نامدي أوموني، إن "العاملين خطفا الجمعة من موقع في منطقة أندوني".
وأضاف: "جرى استدعاء البعض لاستجوابهم ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول نهاية اليوم".
وتشيع عمليات الخطف في منطقة الدلتا المنتجة للنفط حيث تقع ولاية ريفرز، ففي شهر أبريل الماضي خطف مسلح اثنين من العمال الأجانب من منصة نفطية مما دفع بشرطة الولاية إلى تعزيز الأمن في المنطقة.
المصدر: "رويترز"
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