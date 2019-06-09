"واس": الجيش اليمني يسترجع مواقع جديدة من الحوثيين شمالي صعدة

أكد الجيش اليمني أن قواته استعادت مواقع جديدة من الحوثيين، بعد أن تقدمت ميدانيا في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

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وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء السعودية إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي فرضت سيطرتها على منطقتي التبة البيضاء والتباب السود في باقم.

وأضاف المصدر أن الوحدات تمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية، بعد أن كان يزود جماعات الحوثيين بالإمداد والتموين لمواقعهم هناك.

كما كشفت الوكالة أن مقاتلات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية قصفت تجمعات للحوثيين خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة.

يذكر أن الحوثيين أعلنوا في وقت سابق أن "سلاحهم الجوي المسيّر" استهدف بطائرات من نوع "قاصف-2K" مرابض طائرات بلا طيار في مطار جازان السعودي.

واستهدف الحوثيون خلال الأسابيع الماضية مطار نجران الإقليمي، وشنوا عملية عسكرية كبيرة ضد أهداف سعودية بواسطة 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتين لنقل وضخ النفط.

المصدر: وكالات