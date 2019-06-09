الحوثيون يستهدفون مرابض مقاتلات مطار جازان السعودي

أعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن "سلاحهم الجوي المسيّر" استهدف بطائرات من نوع "قاصف-2K" مرابض طائرات بلا طيار في مطار جازان السعودي.

وذكرت القناة أن "الهجمات نفذت بطائرات مسيرة من طراز "قاصف-2K" واستهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في الهجمات على اليمن".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري حوثي أن الهجمات الجوية تأتي "ردا على تحويل مطار جازان إلى قاعدة عسكرية".

ولم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية حتى الآن أي تعليق رسمي على صحة هذه الأنباء.

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يذكر أن الحوثيين استهدفوا خلال الأسابيع الماضية مطار نجران الإقليمي بثلاث عمليات، طالت مخازن أسلحة وبطاريات "باتريوت".

كما نفذوا في 14 الشهر الجاري عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية بواسطة 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتين لنقل وضخ النفط في منطقة الرياض.

المصدر: وكالات