أثار موقع "التحرير الجديد" المصري جدلا واسعا، بنشره عنوانا مثيرا حول الأحداث التي تصادف اليوم الموافق لـ8 من يونيو، جمع فيه ما بين وفاة النبي محمد، وتنصيب السيسي رئيسا لمصر.

tahrirnews

ونشر الموقع خبره تحت عنوان "هذا اليوم... وفاة النبي محمد وتنصيب السيسي رئيسا لمصر" ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعنى انت بتشتم السيسى ولا بتمدحه ولا إيه بالضبط:

قصدك تقول إن يوم تنصيب السيسى وافق يوم أعظم مصيبة حلت بالمسلمين وهى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم.

ولا عاوز تطبل للسيسى وتقارنه والعياذ بالله بالأنبياء ولا إيه بالضبط؟!

أنا هحسن الظن وأقول إنها الأولى — ahmad mohamed (@Sadq7Mohamed) ٨ يونيو ٢٠١٩

وعلى الرغم من أنه لم يمض على نشر الخبر أقل من ساعة، إلا أن الموقع سارع إلى تغيير عنوانه وحذفه من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على ما يبدو إداركا منه للانتقادات التي يمكن أن يتلقاها.

tahrirnews

وبعد أكثر من ساعة عاد الموقع لنشر المادة بعنوان جديد على صفحته في مختلف المنصات، حيث حذف الإشارة إلى وفاة النبي، لكن اللافت أنه في هذه العجالة "ارتكب" خطأ آخر، "أقل وطأة" إذ كرر اسم الإشارة "هذا" مرتين، وكتب: "في مثل هذا هذا اليوم.. تنصيب السيسي رئيسا لمصر".

المصدر: RT