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أردوغان: أبناء جلدتنا في شمال قبرص لهم حقوق في شرق المتوسط ولن نسمح لأحد بسلبها

أخبار العالم العربي

أردوغان: أبناء جلدتنا في شمال قبرص لهم حقوق في شرق المتوسط ولن نسمح لأحد بسلبها
AFP
أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أبناء جلدته في شمال قبرص لهم حقوق في شرق البحر المتوسط.

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وقال أردوغان وفقا لما أوردته وكالة الأناضول إن: "أبناء جلدتنا في شمال قبرص لهم حقوق في شرق البحر الأبيض المتوسط ولن نسمح لأحد بسلبها".

وكان الرئيس التركي، قد تعهد بأن تواصل بلاده أعمال التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من معارضة ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر.

وطالبت كل من اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السلطات التركية بوقف هذه الأعمال واصفة إياها بغير الشرعية، فيما حذرت مصر تركيا من "انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط".

ومنذ العام 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

ويشكل الخلاف بين تركيا وقبرص حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص عاملا ملموسا يعقد الجهود لإعادة توحيد الجزيرة، بعد انهيار المفاوضات الأخيرة التي أجريت العام الماضي لحل النزاع المستمر منذ 44 عاما.

المصدر: وكالات

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