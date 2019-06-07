ضجت مواقع الإنترنت بشريط فيديو، يؤكد أصحابه أنه يظهر "قصف الحوثيين واستيلاءهم" على مناطق في مدينة الخوبة جنوبي السعودية.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على منصات التواصل، حيث تظهر فيه مشاهد لهروب جمع من الناس، فيما يسمع فيه صوت رجل يستنجد بالسلطات السعودية، ويؤكد أن الحوثيين "سيطروا" على مناطق بالخوبة.

من جانبها، نفت الصحف السعودية صحة الفيديو، حيث نقلت عن مصادر لم تسمها أن الفيديو تم تصويره بإحدى الدول الخليجية عام 2014، وأن "الأوضاع والحدود في الخوبة آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها"، مؤكدة أن تصوير الفيديو تم "أثناء قيام قوات مكافحة الشغب السعودية بتفريق عناصر خارجة عن القانون".

انصار الله يدخلون مدينة الخوبة بمحافظة نجران السعودية.#عزيز_يا_يمنpic.twitter.com/Ti9wwu1oPt — Elie Gh (@elie_lbn) ٦ يونيو ٢٠١٩

مجاهدو أنصار الله يسيطرون على مدينة الخوبة السعودية pic.twitter.com/QEiqX0eAoi — هوغو شافيز (@hugo_chavez1970) ٦ يونيو ٢٠١٩

#السعوديه_تتفوق_عسكريا

الحوثي في الخوبه وإلا دخل نجران خبر أبي أتأكد من صحته — عاشق الهلال (@3x1KMDf7k8MBtGA) ٦ يونيو ٢٠١٩

المقطع الذي زعم فيه الحوثيون دخول #الخوبة.. لم يسجل في السعودية

وإنما تم تصويره بإحدى الدول في عام ٢٠١٤ أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين...



المقطع فبركه الحوثيون عام ٢٠١٧ وعاودوا تداوله..! pic.twitter.com/yxz8m8CVuv — علي بطيح العمري (@alomary2008) ٧ يونيو ٢٠١٩

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ونفى العميد عبده عبد الله مجلي متحدث القوات المسلحة اليمنية، لـ"الشرق الأوسط" صحة تقدم الحوثيين ودخولهم الخوبة، موضحا أن "الضربات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة على صعدة أدت إلى ارتباك في صفوف الحوثيين، الأمر الذي دفعهم إلى بث شائعات عبر أذرعهم الإعلامية بأن عملياتهم العسكرية وصلت إلى الحدود اليمنية مع السعودية".

المصدر: "تويتر" + صحف سعودية