أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، أن قواتها سيطرت على أكثر من 20 موقعا عسكريا للجيش اليمني في منطقة نجران جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في تصريح لوكالة "سبأ" التابعة لـ"أنصار الله"، إن "أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران في عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية".

وأوضح سريع أن المقاتلين الحوثيين "باغتوا مواقع العدو في نجران من ثلاثة مسارات، المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس"... "وأصيب مرتزقة العدوان بحالة ذعر وهلع وسقط أكثر من مئتين منهم بين صريع وجريح كما أسر عدد آخر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم"، حسب المتحدث الحوثي.

وذكر أن القوات التابعة للحوثيين تمكنت من "تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة كما غنمت أسلحة وعتادا عسكريا كبيرا".

وأضاف أن طيران قوات التحالف العربي "حاول إسناد القوات الموالية له بشن أكثر من 75 غارة إلا أن محاولاته باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن "مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي وستبث لاحقا".

ولم يصدر التحالف العربي حتى الآن أي تعليق رسمي على هذا الإعلان، إلا أن ناشطين سعوديين في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نفوا هذه الادعاءات.

المصدر: سبأ + وسائل إعلام سعودية