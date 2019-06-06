بن صالح يدعو من جديد لتنظيم انتخابات رئاسية في الجزائر

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن وضع البلاد الحالي "يلزمه الاستمرار في تحمل مسؤولية قيادة الدولة حتى انتخاب رئيس جديد".

ودعا بن صالح، الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأكد تعهده بضمان كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية "نزيهة وحرة وشفافة، كما يطلبها شعبنا"، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة "فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول جميع القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات".

وأشار بن صالح، إلى إعلان المجلس الدستوري الأحد الماضي المتعلق بعدم توفر الشروط المطلوبة في ملفي الترشح المودعيْن لديه في إطار إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات