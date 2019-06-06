مصرع 15 سائحا بحادث سير مروع في دبي

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح بليغة جراء حادث سير، سببه اصطدام حافلة مواصلات بلوحة إرشادية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكتبت شرطة دبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكبا يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان".

#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 6, 2019

وأوضحت أن الحادث وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا عند مخرج الراشدية إلى محطة المترو، وأسفر عن مصرع 15 راكبا من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات بليغة.

وفي ما يتعلق بتفاصيل الحادث، ذكرت الشرطة أن الحافلة اصطدمت بلوحة إرشادية على المخرج.

#بيان حول تعرض إحدى حافلات الشركة إلى حادث مؤسف بإمارة دبي مساء اليوم نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات pic.twitter.com/xTi1yhHbu2 — مواصلات MWASALAT-عُمان (@mwasalat_om) June 6, 2019

وأضافت أن الجثث والمصابين نقلت إلى الجهات المختصة ولا يزال التحقيق في أسباب الحادث مستمرا.

وأكدت شركة "مواصلات" العمانية للنقل أن الحافلة تابعة له وقدمت العزاء والمواساة لذوي المتوفين.

المصدر: RT