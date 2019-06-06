 
مباشر

مصرع 15 سائحا بحادث سير مروع في دبي

أخبار العالم العربي

مصرع 15 سائحا بحادث سير مروع في دبي
Twitter @DubaiPoliceHQ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ly9x

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح بليغة جراء حادث سير، سببه اصطدام حافلة مواصلات بلوحة إرشادية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكتبت شرطة دبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكبا يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان".

وأوضحت أن الحادث وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا عند مخرج الراشدية إلى محطة المترو، وأسفر عن مصرع 15 راكبا من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات بليغة.

وفي ما يتعلق بتفاصيل الحادث، ذكرت الشرطة أن الحافلة اصطدمت بلوحة إرشادية على المخرج.

وأضافت أن الجثث والمصابين نقلت إلى الجهات المختصة ولا يزال التحقيق في أسباب الحادث مستمرا.

وأكدت شركة "مواصلات" العمانية للنقل أن الحافلة تابعة له وقدمت العزاء والمواساة لذوي المتوفين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..هل عرّت مباراة الترجي والوداد "فساد الكاف"؟