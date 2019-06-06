الخطوط الجوية الجزائرية ترد على اتهامها بـ "العنصرية" (فيديو)

نشرت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم بيانا دافعت فيه عن قرارها إنزال المسافر السنغالي، لمين نديايي، من طائرة حطت في العاصمة الجزائرية يوم الاثنين الماضي.

وجاء في بيان شركة الطيران أن "الخطوط الجوية الجزائرية تتشرف أولا وقبل كل شيء بتوفيرها لرحلة الجزائر – دكار، كما تعتبر خدمة زبائنها من البلدان الإفريقية وغيرها امتيازا كبيرا"، مؤكدة أن طائراتها لم تعرف حوادث مسيئة من قبل.

وأضاف البيان أن "مضيفا في الطائرة أراد مساعدة زوجين في وضع أمتعتهما في مقصورة السيد نديايي، غير أن الأخير رفض وضع أمتعة هذين المسافرين في مقصورته".

وأكد البيان أن المسافر السنغالي "اعتدى جسديا على المضيف"، ما دفع طاقم الطائرة إلى استدعاء رجال الشرطة الذين أجبروه على النزول.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحادثة معزولة "ولن تؤثر على علاقة الثقة التي بنيناها مع زبائننا منذ عقود".

وانتشر في اليومين الماضيين فيديو يظهر مناوشات بين المسافر السنغالي، وطاقم الطائرة الجزائرية، إلى جانب رجال الشرطة الذين تدخلوا لإنزال المسافر عنوة، واتهم نشطاء سنغاليون الشركة الجزائرية بالعنصرية تجاه مواطني بلدان إفريقيا ما تحت الصحراء.

المصدر: ALG24