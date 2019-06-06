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مسؤول أمني مصري سابق: الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل

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مسؤول أمني مصري سابق: الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل
Reuters Amir Cohen
الحدود المصرية الإسرائيلية
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قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء مجدي البسيوني تعليقا على الهجوم الإرهابي في العريش، إن "الإرهابيين لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل لأنهم خونة".

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وأضاف البسيوني في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية المصرية، أن طبيعة المنطقة تتيح لهم تنفيذ العمليات الإرهابية، مؤكدا أنه لا بد من تطهير 100% من سيناء، وأن تطهيرها من 90% من الإرهابيين لا يكفي.

وأشار إلى أن اختباء الإرهابيين وسط المزارع، يشبه اختباء الفئران في الجحور، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون التوغل داخل مصر.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل 8 من أفراد الشرطة في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.

وبعد الحادث، أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابيا في العريش، ضالعين في الهجوم ذاته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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