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مصر.. تشييع ضابط ومجندين في الشرطة سقطوا في العريش

أخبار العالم العربي

مصر.. تشييع ضابط ومجندين في الشرطة سقطوا في العريش
الضابط المصري عمر القاضي
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شيع الآلاف من المواطنين في محافظات الغربية والمنوفية والفيوم في مصر جثامين ضابط ومجندين في الشرطة سقطوا أمس في عملية العريش الإرهابية.

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وتقدم المسؤولون في الشرطة الجنازات العسكرية في موكب مهيب، ورافقت حشود المشيعين الجثامين حتى مثواها الأخير.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل 8 من أفراد الشرطة في العريش، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.

 المصدر: وسائل إعلام مصرية

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