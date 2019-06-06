مصر.. تشييع ضابط ومجندين في الشرطة سقطوا في العريش
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شيع الآلاف من المواطنين في محافظات الغربية والمنوفية والفيوم في مصر جثامين ضابط ومجندين في الشرطة سقطوا أمس في عملية العريش الإرهابية.
وتقدم المسؤولون في الشرطة الجنازات العسكرية في موكب مهيب، ورافقت حشود المشيعين الجثامين حتى مثواها الأخير.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل 8 من أفراد الشرطة في العريش، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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