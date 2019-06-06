 
مباشر

قائد عمليات سلاح الجو الليبي: دمرنا طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها في مطار معيتيقة

أخبار العالم العربي

قائد عمليات سلاح الجو الليبي: دمرنا طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها في مطار معيتيقة
Reuters
ليبيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ly4n

أعلن قائد غرفة عمليات سلاح الجو التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" اللواء محمد منفور، أن مقاتلات الجيش استهدفت فجر اليوم طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها في مطار معيتيقة بطرابلس.

إقرأ المزيد
مصدر ينفي لـRT استهداف مطار معيتيقة بغارة جوية ضربت قاعدة محاذية
مصدر ينفي لـRT استهداف مطار معيتيقة بغارة جوية ضربت قاعدة محاذية

ونقلت صحيفة "المرصد" عن المنفور أن الطائرة المسيرة كانت تحاول استهداف قوات "الجيش الوطني" جنوب طرابلس، وأنها أصيبت تماما واشتعلت النيران بها بعد هبوطها قرب مكان مخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة.

وأضاف: يوجد زهاء 30 خبيرا عسكريا تركيا يعملون لصالح المليشيات والطائرة التركية بدون طيار التي تم تدميرها، هي واحدة من أصل ثلاث طائرات من نفس النوع والتقييم النهائي للضربة أكد أنها ناجحة بنسبة 100% ولم تسفر عن أي ضرر جانبي.

وشدد المنفور على أن سلاح الجو لم ولن يستهدف مدرج المطار المدني أو الطائرات المدنية، وتابع: "لكن الطائرات المعادية ستكون هدفا لسلاح الجو ولن نتوانى عن تحييد أي هدف عسكري كما أن ما نشره إعلام الإخوان عن أن هدفنا كان تعطيل قوافل إغاثة غات، هو مجرد تهريج للتغطية على الضربة الموجعة.

وتشهد أطراف العاصمة الليبية الجنوبية منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات مهاجمة تابعة لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني، يستخدم الطرفان فيها الطائرات بغارات متبادلة منذ أكثر من شهرين.

المصدر: "المرصد"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بـ2600 دولار في اليابان.. صناعة قناع "بشري" لوجه حيوانك الأليف