أعلن قائد غرفة عمليات سلاح الجو التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" اللواء محمد منفور، أن مقاتلات الجيش استهدفت فجر اليوم طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها في مطار معيتيقة بطرابلس.

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ونقلت صحيفة "المرصد" عن المنفور أن الطائرة المسيرة كانت تحاول استهداف قوات "الجيش الوطني" جنوب طرابلس، وأنها أصيبت تماما واشتعلت النيران بها بعد هبوطها قرب مكان مخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة.

وأضاف: يوجد زهاء 30 خبيرا عسكريا تركيا يعملون لصالح المليشيات والطائرة التركية بدون طيار التي تم تدميرها، هي واحدة من أصل ثلاث طائرات من نفس النوع والتقييم النهائي للضربة أكد أنها ناجحة بنسبة 100% ولم تسفر عن أي ضرر جانبي.

وشدد المنفور على أن سلاح الجو لم ولن يستهدف مدرج المطار المدني أو الطائرات المدنية، وتابع: "لكن الطائرات المعادية ستكون هدفا لسلاح الجو ولن نتوانى عن تحييد أي هدف عسكري كما أن ما نشره إعلام الإخوان عن أن هدفنا كان تعطيل قوافل إغاثة غات، هو مجرد تهريج للتغطية على الضربة الموجعة.

وتشهد أطراف العاصمة الليبية الجنوبية منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات مهاجمة تابعة لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني، يستخدم الطرفان فيها الطائرات بغارات متبادلة منذ أكثر من شهرين.

المصدر: "المرصد"