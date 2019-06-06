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مصدر يؤكد لـ RT أن مطار معيتيقة لم يستهدف

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مصدر يؤكد لـ RT أن مطار معيتيقة لم يستهدف
Reuters Hani Amara
مطار معيتيقة الدولي - أرشيف
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أكد مصدر في مطار معيتيقة لـRT أن القسم المدني لم يستهدف وأن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الغارة الجوية كانت داخل القاعدة الجوية المحاذية للمطار المدني.

وأعلنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، عن استهدافها طائرة مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية.

وذكرت القوات في بيان صدر عن المركز الإعلامي لغرفة العمليات أنه تم استهداف الطائرة بعد هبوطها مشيرة إلى أن الطائرة المستهدفة نفذت ضربات جوية على مواقع تابعة للجيش جنوب العاصمة طرابلس.

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وقالت قوات التابعة لحكومة الوفاق إن الغارة الجوية استهدفت المطار المدني مخلفة أضرارا في المدرج.

المصدر: RT

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