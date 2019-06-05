"الجيش الليبي" يقصف مواقع لقوات "الوفاق الوطني" قرب مطار طرابلس

قصفت مقاتلات تابعة "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر الأربعاء، أهدافا لحكومة الوفاق الوطني الليبي، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر عسكري.

ونقل موقع "بوابة إفريقيا " الإخباري، نقلا عن المصدر، أن الضربات الجوية استهدفت آليات ومستودع ذخيرة، ومعسكر "حمزة" في طريق المطار، حيث تستمر معارك عنيفة بين "الجيش الليبي" والكتائب الموالية لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا).

وذكر الموقع أن القصف الجوي الأخير تزامن مع عدة انفجارات سمعت في أنحاء العاصمة الليبية.

ومنذ الثلاثاء، تحتدم المعارك باستخدام رشاشات ثقيلة ومدافع في منطقة المطار الدولي، الذي تسيطر عليه قوات حفتر. واندلعت هذه المعارك بعد محاولة القوات الموالية لـ"الوفاق" اقتحام المطار، وأعلن "الجيش الليبي لاحقا أنه صد الهجوم.

وكان حفتر أعلن، يوم 4 أبريل، بدء معركة طرابلس لبسط سيطرة "الجيش الوطني" على العاصمة الليبية (مقر حكومة الوفاق الوطني)، بهدف تطهيرها من "المليشيات الإرهابية".

من جانبه، أمر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، القوات التابعة لحكومته بالتصدي لـ"عدوان" حفتر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد أودت المعارك في ضواحي طرابلس وفي بعض أحيائها بحياة 607 أشخاص، بينهم 40 مدنيا، كما خلفت قرابة 3.3 ألف جريح.

المصدر: بوابة إفريقيا + تاس