الكشف عن أسباب حرائق المزارع في العراق (صور)

أظهرت صور لإحدى المزارع في مدينة الموصل قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل، في طريقة لإشعال النيران في المحاصيل الزراعية.

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وأكد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، أن "العدسة المكبرة تعكس أشعة الشمس وتحولها إلى شرارة ما يسبب اندلاع الحرائق في المحاصيل".

وأضاف النشطاء أن "السبب في ذلك، هو لإبعاد الشبهات عن القائمين على حرق المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين أو القوات الأمنية".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن " 219 حريقا اندلعت في المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما، من تاريخ 8 أيار الماضي ولغاية الأحد الماضي.

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المصدر: السومرية نيوز