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الكشف عن أسباب حرائق المزارع في العراق (صور)

أخبار العالم العربي

الكشف عن أسباب حرائق المزارع في العراق (صور)
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حرائق مزارع المحاصيل في العراق - أرشيف
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أظهرت صور لإحدى المزارع في مدينة الموصل قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل، في طريقة لإشعال النيران في المحاصيل الزراعية.

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وأكد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، أن "العدسة المكبرة تعكس أشعة الشمس وتحولها إلى شرارة ما يسبب اندلاع الحرائق في المحاصيل".

وأضاف النشطاء أن "السبب في ذلك، هو لإبعاد الشبهات عن القائمين على حرق المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين أو القوات الأمنية".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن " 219 حريقا اندلعت في المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما، من تاريخ 8 أيار الماضي ولغاية الأحد الماضي.

الكشف عن أسباب حرائق المزارع في العراق (صور)
alsumaria.tv
عدسة مكبرة لافتعال الحرائق في المزارع
الكشف عن أسباب حرائق المزارع في العراق (صور)
alsumaria.tv
استخدام عدسة مكبرة لاشعال الحرائق
الكشف عن أسباب حرائق المزارع في العراق (صور)
alsumaria.tv
الكشف عن أحد مسببات الحرائق
الكشف عن أسباب حرائق المزارع في العراق (صور)
alsumaria.tv
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المصدر: السومرية نيوز

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