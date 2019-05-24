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خبير عراقي: البعثيون والدواعش أحرقوا المحاصيل لأخذ "إتاوات" من المزارعين

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خبير عراقي: البعثيون والدواعش أحرقوا المحاصيل لأخذ
alsumaria.tv
حرائق الحقول في العراق
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أكد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، أن عناصر حزب البعث المحظور وآخرين في "داعش" نفذوا عمليا حرق المحاصيل الزراعية، مبينا أن ذلك جاء بهدف المساومة وأخذ "إتاوات".

وكتب أبو رغيف، المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، على "تويتر"، أن "الذين انتموا لاحقا ببقايا البعث وكهوله تتواصل مع عناصر داعش لحرق المحاصيل الزراعية قبل تسويقها أو حصدها".

وأضاف أن "هناك معلومات شبه مؤكدة، فالبعثيون وخاصة في محافظات عرف عنها أنها جذر مؤسس للبعث، هم من نفذوا عمليات الحرق مع أفراد من داعش سبق وأن ساومت أصحاب المحاصيل لأخذ الإتاوات منهم".

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المصدر: وكالات

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