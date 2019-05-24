أكد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، أن عناصر حزب البعث المحظور وآخرين في "داعش" نفذوا عمليا حرق المحاصيل الزراعية، مبينا أن ذلك جاء بهدف المساومة وأخذ "إتاوات".

وكتب أبو رغيف، المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، على "تويتر"، أن "الذين انتموا لاحقا ببقايا البعث وكهوله تتواصل مع عناصر داعش لحرق المحاصيل الزراعية قبل تسويقها أو حصدها".

البعثيون

الذين انتموا لاحقاً ببقايا البعث وكهوله،تتواصل مع تنظيم داعش لحرقِ المحاصيل الزراعية قبل تسويقها او حصدها،و معلومات شبه مؤكدة،البعثيون سيما بمحافظات عُرفَ عنها انها جذرٌ مؤسس للبعث،هي من قامت بتنفيذ عمليات الحرق مع افراد من داعش سبق وأن ساومت اصحاب المحاصيل لأخذ الاتاوات — فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) 24 мая 2019 г.

وأضاف أن "هناك معلومات شبه مؤكدة، فالبعثيون وخاصة في محافظات عرف عنها أنها جذر مؤسس للبعث، هم من نفذوا عمليات الحرق مع أفراد من داعش سبق وأن ساومت أصحاب المحاصيل لأخذ الإتاوات منهم".

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المصدر: وكالات