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الحرائق تلتهم مزارع الحبوب في العراق

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الحرائق تلتهم مزارع الحبوب في العراق
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فرق الدفاع المدني العراقية تكافح حرائق الحقول الزراعية
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق احتراق أكثر من 770 دونما من محصولي الحنطة والشعير، خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظات متفرقة من البلاد.

وأشارت المديرية إلى أن "50 دونما من محصول الشعير من أصل 1050، تعرضت للحريق في قرية وادي المر بمحافظة نينوى، بالإضافة إلى احتراق 20 دونما من محصول الشعير من أصل 1020 في قرية المفلكة التابعة للمحافظة".

وأضافت المديرية، أن "خمسة دونمات من محصول الشعير من أصل ألف دونم، احترقت في ناحية تلعفر بمحافظة نينوى، إضافة إلى 667 دونما من محصول الحنطة من أصل 4 آلاف دونم ضمن ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين، ناهيك عن 4 دونمات من محصول الحنطة من أصل 6 في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

المصدر: "السومرية نيوز"

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