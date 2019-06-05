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الرئيس المصري يشارك الأطفال في اللعب بتقنية VR (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يشارك الأطفال في اللعب بتقنية VR (فيديو)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركة الأطفال
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شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطفال الضباط المصريين الذين قتلوا في سيناء فرحتهم بعيد الفطر خلال احتفالية كبيرة.

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وتوجه الرئيس المصري مع الأطفال داخل قاعة الألعاب لمشاهدتهم وهم يلعبون، وشارك معهم السيسي في إحدى الألعاب بتقنية VR.

ووضع الرئيس المصري على رأسه الجهاز المخصص للألعاب، وبدأ في التصويب خلال اللعب، ونجح في إصابة الهدف، وسط ابتهاج وتصفيق من الأطفال.

ووزع الرئيس المصري هدايا على الأطفال، ملبيا رغبة كل طفل في اختيار هديته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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