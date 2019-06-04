 
مباشر

"خلف الكواليس".. فيديو يكشف لقطات عن السيسي والجيش المصري!

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxxl

أظهر فيديو للمخرج المصري مازن سعيد، الذي يقوم بتصوير المناورات العسكرية المصرية والفعاليات المختلفة، لقطات لأول مرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونشرت "مجموعة 73 مؤرخين" في مصر، المقطع ويظهر فيه الرئيس المصري وهو يؤم مصلين بينهم مسؤولون مصريون.

وأظهر الفيديو أيضا لقطات وكواليس عن المناورات العسكرية المصرية، والتي يقوم بها الجيش المصري مع الدول العربية، بالإضافة إلى المناورات الداخلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تغريدة عن قمم مكة.. عاصفة غضب في وجه عزمي بشارة