أظهر فيديو للمخرج المصري مازن سعيد، الذي يقوم بتصوير المناورات العسكرية المصرية والفعاليات المختلفة، لقطات لأول مرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونشرت "مجموعة 73 مؤرخين" في مصر، المقطع ويظهر فيه الرئيس المصري وهو يؤم مصلين بينهم مسؤولون مصريون.

وأظهر الفيديو أيضا لقطات وكواليس عن المناورات العسكرية المصرية، والتي يقوم بها الجيش المصري مع الدول العربية، بالإضافة إلى المناورات الداخلية.

المصدر: RT