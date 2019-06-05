كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل قتل 6 عناصر إجرامية خطرة متورطة في اغتيال ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية.

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه: "في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسببت في استشهاد الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية، أثناء قيامه بمطاردتهم عقب قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية، حيث تمكن فريق البحث من التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وبتكثيف التحريات تمكن فريق البحث من تحديد موقع اختباء المتهمين في إحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات التي تعاملت معهم على الفور لمدة 3 ساعات متصلة".

وأسفرت العملية عن مصرع المتهمين وبحيازتهم 6 قنابل متنوعة "حارقة وهجومية ومحدثة للصوت"، و7 قطع من الأسلحة النارية (5 بنادق آلية، بندقية آلية، طبنجة، مسدس صوت)، و12 خزينه متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية.

المصدر: الداخلية المصرية